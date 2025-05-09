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Спектакль о важности сохранения памяти представили тюменцам в День Победы

Общество, 18:59 09 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Спектакль "Бери и помни" представили зрителям в МТЦ "Космос" 9 Мая. В его основе семь документальных историй участниц театральной студии "Мари Ванны". Главная задача постановки – показать важность сохранения памяти через предметы, традиции, истории, прямо или косвенно касающиеся темы Великой Отечественной войны.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Один из режиссеров проекта Аэлита Садретдинова рассказала, что при выборе названия руководствовались несколькими вводными: "Все истории участниц студии фиксировались через предмет, который отсылает к прошлому, помогают вспомнить. И его передают из поколения в поколение, отсюда – бери и помни. А еще это связано с игрой "Бери и помни" - классная семейная игра, я в нее играла с папой, которого нет. Она мне помогла научиться проигрывать. Название спектакля хорошо отражает его смысл".

Со знакомства с куриной косточкой – атрибутом игры "Бери и помни" - медиатор Евгений Антонюк начал спектакль. Он предложил зрителям у первого железного куба познакомиться с инсталляцией – это старые фотографии от "доноров" историй и художника Маши Хайбуллиной.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Большая часть фото не уже имеет прямого отношения к нашей семье, мы этих людей не знаем. В инсталляции их можно смотреть фронтально: лица неизвестных людей, на некоторых есть годы, подписи. С ними рядом поместили безликих человечков, куколок, так их назовем – они говорят о том, что через нашу жизнь проходит множество людей. О многих наша память стирает информацию", - пояснила концепцию куба Маша.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В большом зале "Космоса" расположились пять кубов. В центре первого – часы. Они легли в основу истории летчика Анатолия Ивановича Рашутина, который рассказал, что его сослуживцы Манук Степанян и Николай Рассолов погибли во время штурма в сентябре 1942 г., их останки обнаружили в Тверской области 1 февраля 2014 г. На церемонии захоронения была семья Анатолия Рашутина, сам он до этого времени не дожил. Его часы бережно хранят внуки.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Семейные истории, связанные с вязаной шалью, деревянной ложкой, картофельными шаньгами передали зрителям артисты и участники ансамбля современного танца "Академия".

Тюменка Римма Романова поведала историю своего военного детства. Она родилась в Салехарде в 1938 г. через несколько месяцев после расстрела раскулаченных отца и деда. Мать и бабушку отправили с Южного Урала на Крайний Север.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Нас там много ссыльных было. В детстве я общалась с финнами, татарами, немцами. У всех свои истории о том, что в семьях лишились родных. Самое яркое воспоминание из детства – это елка со стеклянной красной звездой и ржаной глазированный пряник, который нам дали на полдник в тот день. Он был самым большим подарком для нас. Ведь мы получали только черный хлеб, никаких сладостей не было", - отметила ребенок войны.

Жанр постановки "Бери и помни" - медиация. Выбор определен путем поиска смыслов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Режиссер в любом материале ищет болевую точку. Я поняла, что для меня это сохранение памяти. И таким образом мы пришли к жанру медиации. А так у нас получился спектакль-променад, спектакль предметов, документальный, иммерсивный. Зрители не сидят удобно в креслах. Мы придумали это путешествие от одного воспоминания к другому", - уточнила режиссер Валерия Шарапова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Большое внимание в спектакле уделили тому, что многие до сих пор ищут своих солдат Победы. Кому-то удается найти родственников спустя 50-70 лет, а кто-то до сих пор пытается узнать, где покоится защитник Отечества.

В завершении постановки горожанам предложили на оборотной стороне программки написать свою историю родственника, связанную с Великой Отечественной войной, сделать самолетик и поместить его в завершающий, седьмой куб.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Люди разного возраста пришли на премьеру "Бери и помни". Из зала вышли под большим впечатлением.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это было восхитительно. Детальные впечатления я оставлю лучше для себя. А так вот, если в целом взять всю историю, это было хорошо. День Победы для нас - это семейный праздник, мы каждый год ходим на парад. Нашего ветерана нет уже 30 лет, но мы помним о нем", - сказал Артём Кожевников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это хорошая работа, потому что мотивирует освежить память о своих родственниках, возможно о каких-то друзьях, вообще своё прошлое пересмотреть. Так что большая благодарность авторам, тем, кто над этим работал, кто старался, очень атмосферно и здорово", - подчеркнула Виктория Писаренко.

Спектакль "Бери и помни" в МТЦ "Космос" покажут еще раз 25 мая.

Возрастное ограничение: 12+.

Анжела Лебедева

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# Великая Отечественная война , День Победы , МТЦ Космос , спектакль

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