Спектакль о важности сохранения памяти представили тюменцам в День Победы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Спектакль "Бери и помни" представили зрителям в МТЦ "Космос" 9 Мая. В его основе семь документальных историй участниц театральной студии "Мари Ванны". Главная задача постановки – показать важность сохранения памяти через предметы, традиции, истории, прямо или косвенно касающиеся темы Великой Отечественной войны.

Один из режиссеров проекта Аэлита Садретдинова рассказала, что при выборе названия руководствовались несколькими вводными: "Все истории участниц студии фиксировались через предмет, который отсылает к прошлому, помогают вспомнить. И его передают из поколения в поколение, отсюда – бери и помни. А еще это связано с игрой "Бери и помни" - классная семейная игра, я в нее играла с папой, которого нет. Она мне помогла научиться проигрывать. Название спектакля хорошо отражает его смысл".

Со знакомства с куриной косточкой – атрибутом игры "Бери и помни" - медиатор Евгений Антонюк начал спектакль. Он предложил зрителям у первого железного куба познакомиться с инсталляцией – это старые фотографии от "доноров" историй и художника Маши Хайбуллиной.

"Большая часть фото не уже имеет прямого отношения к нашей семье, мы этих людей не знаем. В инсталляции их можно смотреть фронтально: лица неизвестных людей, на некоторых есть годы, подписи. С ними рядом поместили безликих человечков, куколок, так их назовем – они говорят о том, что через нашу жизнь проходит множество людей. О многих наша память стирает информацию", - пояснила концепцию куба Маша.

В большом зале "Космоса" расположились пять кубов. В центре первого – часы. Они легли в основу истории летчика Анатолия Ивановича Рашутина, который рассказал, что его сослуживцы Манук Степанян и Николай Рассолов погибли во время штурма в сентябре 1942 г., их останки обнаружили в Тверской области 1 февраля 2014 г. На церемонии захоронения была семья Анатолия Рашутина, сам он до этого времени не дожил. Его часы бережно хранят внуки.

Семейные истории, связанные с вязаной шалью, деревянной ложкой, картофельными шаньгами передали зрителям артисты и участники ансамбля современного танца "Академия".

Тюменка Римма Романова поведала историю своего военного детства. Она родилась в Салехарде в 1938 г. через несколько месяцев после расстрела раскулаченных отца и деда. Мать и бабушку отправили с Южного Урала на Крайний Север.

"Нас там много ссыльных было. В детстве я общалась с финнами, татарами, немцами. У всех свои истории о том, что в семьях лишились родных. Самое яркое воспоминание из детства – это елка со стеклянной красной звездой и ржаной глазированный пряник, который нам дали на полдник в тот день. Он был самым большим подарком для нас. Ведь мы получали только черный хлеб, никаких сладостей не было", - отметила ребенок войны.

Жанр постановки "Бери и помни" - медиация. Выбор определен путем поиска смыслов.

"Режиссер в любом материале ищет болевую точку. Я поняла, что для меня это сохранение памяти. И таким образом мы пришли к жанру медиации. А так у нас получился спектакль-променад, спектакль предметов, документальный, иммерсивный. Зрители не сидят удобно в креслах. Мы придумали это путешествие от одного воспоминания к другому", - уточнила режиссер Валерия Шарапова.

Большое внимание в спектакле уделили тому, что многие до сих пор ищут своих солдат Победы. Кому-то удается найти родственников спустя 50-70 лет, а кто-то до сих пор пытается узнать, где покоится защитник Отечества.

В завершении постановки горожанам предложили на оборотной стороне программки написать свою историю родственника, связанную с Великой Отечественной войной, сделать самолетик и поместить его в завершающий, седьмой куб.

Люди разного возраста пришли на премьеру "Бери и помни". Из зала вышли под большим впечатлением.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это было восхитительно. Детальные впечатления я оставлю лучше для себя. А так вот, если в целом взять всю историю, это было хорошо. День Победы для нас - это семейный праздник, мы каждый год ходим на парад. Нашего ветерана нет уже 30 лет, но мы помним о нем", - сказал Артём Кожевников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это хорошая работа, потому что мотивирует освежить память о своих родственниках, возможно о каких-то друзьях, вообще своё прошлое пересмотреть. Так что большая благодарность авторам, тем, кто над этим работал, кто старался, очень атмосферно и здорово", - подчеркнула Виктория Писаренко.

Спектакль "Бери и помни" в МТЦ "Космос" покажут еще раз 25 мая.

Возрастное ограничение: 12+.

Анжела Лебедева