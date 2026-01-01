Школьники Тюменской области поздравили более 1000 взрослых, работавших в новогодние дни
Школьники Тюменской области поздравили более 1000 взрослых, работавших в новогодние дни, сообщает информационный центр региона.
Поздравления состоялись в рамках всероссийской акции "Российский детский дед‑мороз" от "Движения Первых". Проект объединил более 2 тыс. 200 участников в регионе.
Ребята провели 160 мастер‑классов по изготовлению подарков и поздравили сотрудников 154 организаций. Среди них — представители медицины, коммунальных служб, энергетики, курьеры, военнослужащие и другие.
Дополнительно участники акции организовали в Тюменской области 13 новогодних мероприятий "Первые елки" для детей от одного года до трех лет.