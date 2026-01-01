  • 12 января 202612.01.2026понедельник
Школьники Тюменской области поздравили более 1000 взрослых, работавших в новогодние дни

Общество, 18:32 12 января 2026

"Движение Первых" Тюменской области | Фото: "Движение Первых" Тюменской области

Школьники Тюменской области поздравили более 1000 взрослых, работавших в новогодние дни, сообщает информационный центр региона.

Поздравления состоялись в рамках всероссийской акции "Российский детский дед‑мороз" от "Движения Первых". Проект объединил более 2 тыс. 200 участников в регионе.

Ребята провели 160 мастер‑классов по изготовлению подарков и поздравили сотрудников 154 организаций. Среди них — представители медицины, коммунальных служб, энергетики, курьеры, военнослужащие и другие.

"Движение Первых" Тюменской области | Фото: "Движение Первых" Тюменской области

Дополнительно участники акции организовали в Тюменской области 13 новогодних мероприятий "Первые елки" для детей от одного года до трех лет.

