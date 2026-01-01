88 нетрезвых водителей отстранили от управления транспортом с начала года

88 водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя, отстранили сотрудники Госавтоинспекции от управления транспортом за 11 дней 2026 года. Более половины из них задержаны в тюменской агломерации, сообщает областная Госавтоинспекция.

Сразу двух нетрезвых автомобилистов задержали вчера на 8-ом километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский. 32-летний водитель на автомобиле Hyundai ехал из гостей домой. Показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

47-летний "бесправник" на автомобиле "Газель" после ссоры с женой поехал на дачу. Показания алкотестера составили 0,90 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

На водителей составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобили помещены на специализированную стоянку.