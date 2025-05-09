Жителей Тюменского района угостили супом, который готовят для участников СВО
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Суп из сухих заготовок предложили участникам и гостям праздничных мероприятий к 80-летию Победы в пос. Андреевском Тюменского района. Такие суповые наборы с самого начала СВО изготавливает для фронта местная общественная группа "Лучи добра".
Помимо полевой кухни, жители района поучаствовали в торжественных акциях, посетили выставку современной военной техники, увидели ретроавтомобиль ГАЗ 69.
Центральным мероприятиям Дня Победы в Андреевском стало шествие "Бессмертного полка". В колонне с портретами своих родных прошли более 200 человек. Также по улицам проехал "Бессмертный автополк", сообщает администрация Тюменского района.