Парад у дома 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны провели в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Михаила Федоровича Костюрина провели в Тюмени 9 мая. Горожанину уже 101 год, но он все также в "строю", с радостью и благодарностью принимает поздравления с Днем Победы.

"Вы прошагали сотни верст для того, чтобы 80 лет назад добыть Победу и подарить ее всему нашему народу. Подвиг ваш бессмертен. Мы горды тем, что являемся вашими потомками, для нас большая честь поздравить Вас с Днём Великой Победы", - сказала начальник регионального штаба "Юнармии", первый заместитель директора центра "Аванпост" Анастасия Попова.

С благодарностью за пример мужества и чести обратился к ветерану курсант ТВВИКУ, участник специальной военной операции Савелий Калашников. По его словам, подвиг ветеранов Великой Отечественной войны вдохновляет современных защитников Отечества. "Вы показали нам, что значит быть настоящими патриотами, бороться за правду и справедливость, любить свою Родину всем сердцем и душой", - сказал молодой боец.

Жизненный путь Михаила Федоровича действительно впечатляет: после окончания средней школы 22 июня 1941 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии. Прошел ускоренный курс обучения в Киевском военном училище связи им. М.И. Калинина, которое базировалось в Красноярске. С августа 1943 г. участвовал в боевых действиях в должности командира взвода связи отдельного батальона связи 57 стрелкового корпуса 37 армии. Обеспечивая стремительное продвижение советских войск на запад, взвод лейтенанта Костюрина организовывал линейную связь как по суше, так и через реки - Днепр, Южный Буг, Днестр, Ваг и Грон.

Участвовал в схватке с японскими милитаристами на Забайкальском фронте. После войны продолжил службу в рядах Советской Армии, став кадровым военным, был политработником в ракетном соединении. Полковник в отставке.

Завершив военную службу, 16 лет работал председателем партийной комиссии Тюменского горкома КПСС, в Тюменском горисполкоме, где занимался вопросами становления и развития жилищного кооперативного строительства, инженером на городской телефонной станции.

Среди его наград - два ордена Отечественной войны I степени и один - II степени, орден Красной Звезды, медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые заслуги", "За победу над Японией", "20 лет безупречной службы в Вооруженных силах СССР" I степени, медаль Жукова – за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества.

Поздравить Михаила Федоровича Костюрина пришли и поисковики отряда имени Героя России Жумабая Раизова, и кадеты. Участники парада у дома прокричали троекратное "Ура!" в честь героя, промаршировали и сделали с ветераном общую фотографию на память. В завершение участники мероприятия и соседи ветерана хором спели легендарную песню "День Победы".

Оксана Корнеенкова