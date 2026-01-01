  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Уникальный храм 1827 года планируют восстановить в Абатском округе

Общество, 18:11 12 января 2026

из Telegram-канала главы Абатского округа Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского округа Игоря Васильева

Уникальный храм 1827 года постройки планируют восстановить в Абатском округе. Историческое здание имеет особый кирпичный свод купола, рассказал в своем Telegram-канале глава Абатского округа Игорь Васильев.

Ранее он провёл встречу с настоятелем Абатского храма святых апостолов Петра и Павла отцом Дмитрием с участием Александра Чикунова.

"Александр возглавляет инициативную группу жителей Абатского и Ишимского округов, которые на благотворительные пожертвования занимаются восстановлением самого древнего в нашем районе православного кирпичного храма в честь Георгия Победоносца в деревне Фирсова", - сообщил Игорь Васильев.

Он уточнил, что поддерживает благородную инициативу, сделал свой первый благотворительный взнос в 2026 году и призвал присоединиться к благородной миссии земляков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Абатский район , восстановление , храмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 12.01.2026Более 2500 ребят провели каникулы в оздоровительных лагерях Тюменской области
20:53 12.01.2026700 спортивных событий провели в новогодние каникулы в Тюменской области
19:33 12.01.2026В Тюмени городские службы переведены в режим повышенной готовности
18:59 12.01.2026Более 2,7 тысяч сообщений поступило от жителей Тюменской области в новогодние праздники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора