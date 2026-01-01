Уникальный храм 1827 года планируют восстановить в Абатском округе
Уникальный храм 1827 года постройки планируют восстановить в Абатском округе. Историческое здание имеет особый кирпичный свод купола, рассказал в своем Telegram-канале глава Абатского округа Игорь Васильев.
Ранее он провёл встречу с настоятелем Абатского храма святых апостолов Петра и Павла отцом Дмитрием с участием Александра Чикунова.
"Александр возглавляет инициативную группу жителей Абатского и Ишимского округов, которые на благотворительные пожертвования занимаются восстановлением самого древнего в нашем районе православного кирпичного храма в честь Георгия Победоносца в деревне Фирсова", - сообщил Игорь Васильев.
Он уточнил, что поддерживает благородную инициативу, сделал свой первый благотворительный взнос в 2026 году и призвал присоединиться к благородной миссии земляков.