Уникальный храм 1827 года планируют восстановить в Абатском округе

| Фото: из Telegram-канала главы Абатского округа Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского округа Игоря Васильева

Уникальный храм 1827 года постройки планируют восстановить в Абатском округе. Историческое здание имеет особый кирпичный свод купола, рассказал в своем Telegram-канале глава Абатского округа Игорь Васильев.

Ранее он провёл встречу с настоятелем Абатского храма святых апостолов Петра и Павла отцом Дмитрием с участием Александра Чикунова.

"Александр возглавляет инициативную группу жителей Абатского и Ишимского округов, которые на благотворительные пожертвования занимаются восстановлением самого древнего в нашем районе православного кирпичного храма в честь Георгия Победоносца в деревне Фирсова", - сообщил Игорь Васильев.

Он уточнил, что поддерживает благородную инициативу, сделал свой первый благотворительный взнос в 2026 году и призвал присоединиться к благородной миссии земляков.