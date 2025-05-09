Тюменские бойцы отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны на Донбассе

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Памятник героям Великой Отечественной войны в одном из сел Донбасса привели в порядок бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, к 80-летию Победы. Реставрацией занимались в свободное от разминирования время, сообщает информационный центр регионального правительства.

9 Мая здесь у обновленного памятника состоялось торжественное возложение цветов. В селе проживает один ветеран Великой Отечественной войны, тюменские бойцы вместе с жителями поздравили его с юбилеем Победы и устроили импровизированный концерт.

Для земляков бойцы записали видеообращение, где заверили, что домой они обязательно вернутся с Победой, как и их прадеды. Специально для ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Тюменской области, бойцы смонтировали клип, в котором показали свою работу по расчистке освобожденных территорий от вражеских мин. Автором текста песни стал боец с позывным Внучок, с музыкой ребятам помог тюменец Артём Ткачук, он же исполнил песню.

Видео - информационный центр правительства Тюменской области