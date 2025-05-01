Празднование 80-летия Победы завершилось в Тюменской области фейерверком

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Праздничный фейерверк стал финальным аккордом 80-летнего юбилея Великой Победы в Тюменской области. Разноцветные залпы раскрасили небо во всех уголках региона.

В Тюмени фейерверк традиционно запустили над Турой. Большинство горожан наблюдали зрелище с набережной. "Вместе мы доказываем: подвиг наших отцов и дедов бессмертен ровно настолько, насколько бережно мы передаём знания о нём новым поколениям россиян", - отметил по итогам дня глава областного центра Максим Афанасьев.

Видео - ИА "Тюменская линия"

Мэр Тобольска Петр Вагин поблагодарил за организацию праздника всех причастных. "Вы все молодцы! Ваша большая работа сделала этот день по-настоящему особенным. Концерты, парад, акции — всё прошло на высшем уровне. Отдельная благодарность тоболякам — вы самые лучшие, дружные, уже совсем родные. Это был день настоящего патриотизма. Мы помним, мы гордимся!", - написал он в своих соцсетях.

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Яркими кадрами фейерверка поделилась глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова. "Отличное завершение празднования 80-летия Великой Победы. Салют Победе!", - отметила она.

Видео - ТГ-канал Светланы Касеновой

В честь Дня Победы праздничный фейерверк раскрасил омутинское небо. Гости и жители района пришли на площадь к районному Дому культуры, чтобы вместе спеть песни военных лет и посмотреть яркие залпы.

Видео - администрация Омутинского района

"День Победы подарил жителям Тюменской области массу ярких эмоций. Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона, шествие Бессмертного полка, собравшее более 350 тысяч участников по всему региону – от этих событий сердце переполняла гордость. С Днём Великой Победы, земляки! ", - подытожил в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.