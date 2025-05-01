Письма школьников Тюменского района прочли спустя 10 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

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Письма школьников Тюменского района прочли спустя 10 лет. Капсулу времени с посланиями заложили в червишевской школе в 2015 г. в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Тогда учащиеся 6, 7 и 8 классов на уроке русского языка написали в свободной форме сочинение на тему "Потомкам о Великой Отечественной войне". Ребята рассказали о своих дедушках и бабушках, участвовавших в войне, рассуждали, как важно хранить память и беречь историю. Весточки украсили голубями, смастерили из них бумажные самолетики и кораблики. Сочинения решили поместить в капсулу и вскрыть ее в 80-летие Победы.

Капсулу вскрыли в преддверии 9 мая 2025 г. Знакомство с посланием из прошлого стало волнительным и трогательным как для юных патриотов, так и для взрослых. Сами авторы писем уже давно устроились в жизни. Так, одно из писем было написано Юлей Агафоновой, ученицей 6 класса, - ныне учителем начальных классов.

К следующим юбилеям 9 мая червишевская школа также передала привет своим последователям: в сообществе школы создали виджет с фотографиями фестиваля "Поем песни о войне", чтобы спустя 10, 20 и 30 лет вспомнить, с какими чувствами напевали дорогие сердцу мелодии.