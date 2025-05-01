Пять победителей международного конкурса из Тюменской области проводят бесплатные экскурсии

| Фото: предоставлено Мариной Селиверстовой | Фото: предоставлено Мариной Селиверстовой

Марина Селиверстова вошла в число пяти тюменских победителей международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" от программы "Больше, чем путешествие". Ее военно-патриотическая пешеходная экскурсия "Город доблести, город гордости" проходит по историческим местам Тюмени и длится полтора часа.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор маршрута, когда она узнала про конкурс и экскурсию, ей откликнулось название: "Я учитель, работаю в школе, а также экскурсовод – очень метко придумано и передано "проводники смыслов".

Экскурсия началась у барельефа на Исторической площади, где "проводник смыслов" рассказала, почему у фашистских захватчиков нет лиц, зачем в камне высечены ноты симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича и как все это связано с Тюменью.

| Фото: предоставлено Мариной Селиверстовой | Фото: предоставлено Мариной Селиверстовой

Марина Селиверстова показала здания госпиталей, эвакуированные предприятия, помещение, где временно находилось тело Ленина. Кстати, это был единственный раз, когда саркофаг покидал пределы мавзолея.

Кроме того, показала, где находится бюст знаменитого Алекса, которому Юстас – легендарный Штирлиц из фильма "Семнадцать мгновений весны" направлял шифровки. Рассказала, сколько диалектов немецкого знал разведчик Николай Кузнецов, и пояснила, почему памятник ему находится на территории главного корпуса бывшего сельхозинститута.

По словам учителя-экскурсовода, тема, которую она раскрывает в ходе маршрута, трогает людей. "Бывает, что в рассказах они узнают своих родных и близких, дополняют историю деталями. С 5 мая через экскурсию прошло около 100 человек, это меня воодушевляет. Экскурсию можно проводить круглогодично, потому что она про нравственные ценности и про то, что позволяет нам оставаться людьми. Моя задача – сделать так, чтобы, несмотря на тяжесть темы, люди ушли с прогулки в прошлое с чувством гордости, расправив плечи и воодушевленные созидать для семьи, города и страны", - подчеркнула Марина Селиверстова.

Автор продолжила экскурсию рассказом об уникальных военных разработках тюменцев: летающем танке О.К. Антонова и торпедных катерах. А также лыжницах прошлого, дошедших до Москвы, чей рекорд до сих пор не побит.

Экскурсанты прошли у здания Дома офицеров (ныне военный комиссариат Тюменской области) и круглой бани, посмотрели на портреты знаменитых земляков-героев, которые размещены на стене памяти на ул. Ленина, узнали, чьими именами названы многие тюменские улицы.

Пронзительный порою рассказ автор завершила песней Юрия Визбора о тюменском парне Ванюше у памятника школьникам, не вернувшимся с войны. Марина Селиверстова рассказала, как родился собирательный образ молодого бойца, после чего с импровизированным вечным огнем в руках поздравила собравшихся с юбилеем Великой Победы.

Добавим, международный конкурс гидов-экскурсоводов "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" прошел в третий раз. На него поступило 5 тыс. заявок, победителями стали 300 человек. Событие приурочили к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Победители из России и Беларуси проведут более 2 тыс. экскурсий на 275 авторских маршрутах.

Бесплатные экскурсии продлятся до 18 мая, записаться на них можно здесь.

| Фото: предоставлено Мариной Селиверстовой | Фото: предоставлено Мариной Селиверстовой

Инна Кондрашкина