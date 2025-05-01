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В День Победы безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов

Общество, 17:16 10 мая 2025

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

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Сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность жителей Тюменской области в День Победы. В праздничных мероприятиях участвовали более 500 тыс. человек, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В праздник работали военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов, представителями частных охранных предприятий.

Перед началом работы самых масштабных мероприятий специалисты инженерно-досмотровых групп ОМОН Росгвардии провели антитеррористические обследования, профилактические осмотры объектов и прилегающих к ним территорий с использованием служебных собак и спецсредств.

На маршрутах патрулирования более 70 экипажей вневедомственной охраны обеспечили правопорядок и общественную безопасность, в том числе они были сориентированы к местам с массовым пребыванием граждан.

Также из числа личного состава ведомства организовано оцепление и выставлены посты обеспечения правопорядка непосредственно на праздничных площадках.

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления усилили контроль за юридическими и физическими лицами по соблюдению законодательства в области частной охранной деятельности и оборота оружия.

В Тюменской области благодаря слаженной работе правоохранителей и оперативному реагированию, грубых нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.

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# День Победы , Росгвардия по Тюменской области

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