В День Победы безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов
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Сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность жителей Тюменской области в День Победы. В праздничных мероприятиях участвовали более 500 тыс. человек, сообщает инфоцентр регионального правительства.
В праздник работали военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов, представителями частных охранных предприятий.
Перед началом работы самых масштабных мероприятий специалисты инженерно-досмотровых групп ОМОН Росгвардии провели антитеррористические обследования, профилактические осмотры объектов и прилегающих к ним территорий с использованием служебных собак и спецсредств.
На маршрутах патрулирования более 70 экипажей вневедомственной охраны обеспечили правопорядок и общественную безопасность, в том числе они были сориентированы к местам с массовым пребыванием граждан.
Также из числа личного состава ведомства организовано оцепление и выставлены посты обеспечения правопорядка непосредственно на праздничных площадках.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления усилили контроль за юридическими и физическими лицами по соблюдению законодательства в области частной охранной деятельности и оборота оружия.
В Тюменской области благодаря слаженной работе правоохранителей и оперативному реагированию, грубых нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.