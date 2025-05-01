Около тысячи фото фронтовиков разместили на Стене памяти в Ишиме

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

967 снимков участников Великой Отечественной войны разместили на Стене памяти – уличном пространстве возле музея "Городская управа" в Ишиме. Создали экспозицию к 80-летнему юбилею Победы при поддержке администрации муниципалитета.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Любовь Нечаева.

"Уже в День Победы земляки могли ознакомиться с фотографиями фронтовиков. Презентация Стены памяти состоится 17 мая в рамках "Ночи музеев". Мы провели колоссальную работу по приведению огромного количества снимков к единому виду, чтобы увековечить имена тех, кто подарил нам Победу, многих – ценой своей жизни", - подчеркнула руководитель.

Добавим, здесь можно ознакомиться с календарем культурных мероприятий, которые пройдут в Ишиме в мае.

Инна Кондрашкина