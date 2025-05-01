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Ишиму могут присвоить звание "Город трудовой доблести"

Политика, 14:15 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инициатива Общественной палаты Тюменской области о присвоении Ишиму почетного звания "Город трудовой доблести" получила широкую поддержку жителей города. За нее проголосовали более 40 тыс. ишимцев, а также более 30 трудовых коллективов и общественных организаций Ишима.

Это отметили члены комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению, на заседании которого был рассмотрен вопрос об обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Ишиму почетного звания "Город трудовой доблести".

"Жители города хранят память о своих героических земляках", - отметила председатель комитета Ирина Соколова. О массовом трудовом героизме и самоотверженности ишимцев свидетельствуют многочисленные факты. Это отмечено в экспертном заключении Российской академии наук.

В городе формировались полки двух стрелковых дивизий, здесь продолжили подготовку военных специалистов 5-я Московская артиллерийская спецшкола и 2-е Ленинградское военное авиационное техническое училище имени Ленинского Краснознаменного комсомола. Население Ишима увеличилось на треть за счет граждан, которые приехали сюда вместе с эвакуированными заводами. В короткие сроки наладили работу и продолжили выпускать военную и гражданскую продукцию пять предприятий, которые были вывезены в Ишим из прифронтовой полосы. Ишим стал важным логистическим центром для формирования и отправки грузов для фронта. Коллектив паровозного депо шесть раз награждался переходящим Красным Знаменем Государственного комитета обороны страны, и пять раз – таким же знаменем Наркомата обороны.

Глава города Федор Шишкин рассказал о многочисленных наградах, которые получили многие предприятия города, а также тысячи ишимцев за трудовые достижения и самоотверженную работу в годы войны, сообщает пресс-служба облдумы.

Жители города внесли весомый вклад в строительство боевой техники. В 1942 году в паровозном депо при участии других предприятий железнодорожного узла был построен бронепоезд "Патриот", боевой путь которого закончился в сентябре 1945-го. К 1944 году горожане собрали из личных средств более 3,5 млн рублей, на которые, в том числе, были построены авиаэскадрилья "Ишимский рабочий" и танк "Сибиряк-ишимец".

Депутаты комитета приняли единогласное решение рекомендовать думе поддержать эту инициативу и направить главе государства ходатайство о присвоении Ишиму почетного звания "Город трудовой доблести".

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# Город трудовой доблести , Ишим , облдума

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