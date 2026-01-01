  • 10 января 202610.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Программа "Мой новый друг" в Тюмени получит продолжение

Общество, 10:01 10 января 2026

МАОУ СОШ № 9 города Тюмени | Фото: МАОУ СОШ № 9 города Тюмени

Программы по адаптации детей иностранных граждан в Тюмени получит продолжение в 2026 году. В частности будет расширен список площадок для ее реализации, также появятся новые направления работы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в реготделении Ассамблеи народов России.

В 2025 году программа реализовывалась в школах № 9 и 69, центре "Этнос", в Тюменском индустриальном и Тюменском государственном университетах. Так, в школе №69 проводится множество мероприятий с участием детей мигрантов. Ребята разных национальностей активно участвовали в жизни класса, знакомили друг друга с традициями и культурой своих народов. При этом, по словам директора школы № 69 Эльвиры Амировой, основной акцент делался на изучение русского языка, истории России, ее традиций и культуры.

"Если говорить в целом о проводимой работе, то есть множество вопросов, которые помогают нам развиваться, двигаться, находить новые пути для решения образовательных задач. Здесь и повышение квалификации педагогов, и адаптация детей иностранцев, их коммуникация и вовлечение в различные воспитательные мероприятия", - подчеркнула Эльвира Амирова.

Директор школы № 9 Ольга Лекарева подчеркнула, что в следующем году в программе акцент планируется сделать на работе с семьями. "Строим большие планы на Год народного единства. Слушая, смотря на все происходящее, считаем, что социализация должна быть как для ученика, так и для всей семьи", - сказала она.

По словам главного специалиста отдела общего и дошкольного образования регионального департамента образования и науки Ольги Базыльниковой, программа "Мой новый друг" дает хорошие результаты и эта работа должна продолжаться. "Мой новый друг" - очень хороший проект. Потому что действительно адаптация и социализация иностранных граждан играет большую роль. Важно также постоянно проводить обучающие мероприятия для методистов и педагогов, которые работают с такими детьми", - отметила она.

Добавим, по данным регионального департамента образования и науки в школах Тюменской области обучаются порядка 2 тыс. детей иностранных граждан. Из них 20% - это те, кто поступил в школу после 1 апреля 2025 года с учетом изменений в законодательстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# адаптация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:13 10.01.2026В Тюменской области ожидаются перебои в телевещании из-за профилактических работ
10:01 10.01.2026Программа "Мой новый друг" в Тюмени получит продолжение
09:46 10.01.2026Реабилитологи в Тюмени помогают пациенту восстановиться после тяжелой черепно-мозговой травмы
20:47 09.01.2026Топ-3 нарушений ПДД назвали тюменские автоинспекторы 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора