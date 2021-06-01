Ялуторовские аграрии обработали от сорняков 82 % полей

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Обработка полей от сорняков продолжается в Ялуторовском районе. К 28 июня выполнено 82 % работы на 18,6 тыс. га, сообщает администрация муниципалитета.

Полностью завершили химпрополку предприятия "Приозерное", "Садовод", "Чайка", "Тобол" и два индивидуальных предпринимателя.

Продолжается заготовка сенажа. Хозяйства "Приозерное", "Петелино" и "Чайка" заготовили в общей сложности 7,3 т. Всего в районе заготовлено 17,8 % или 6,3 тыс. т сенажа.

Предприятия "Садовод" и "Чайка" приступили к сенокосу, скошена трава на площадях по 60 га.