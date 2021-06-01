Инклюзивный ресурсный класс появится в тюменской школе

| Фото: РО ВОРДИ Тюменской области | Фото: РО ВОРДИ Тюменской области

Далее в сюжете В Тюменской области развивают парусный спорт для людей с инвалидностью

Почти два миллиона рублей грантовых средств получило региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ).

Благодаря этим средствам в Тюмени будут работать семейная приемная и ресурсный класс.

Проект реализуют совместно с департаментом образования и науки Тюменской области и городским департаментом образования. Площадкой внедрения станет одна из четырех общеобразовательных школ, где десять детей с расстройствами аутистического спектра и/или интеллектуальной недостаточностью в возрасте от 7 до 12 лет будут закреплены за своими классами, но основной образовательный процесс с ними будет проходить в специально оборудованной ресурсной зоне. Оборудование для этой ресурсной зоны планируется приобрести за счет средств гранта.

Важной составляющей проекта станет обучение команды ресурсного класса - индивидуальных тьюторов, учителей ресурсного класса. Дети пошагово будут включаться и в процесс обратной инклюзии, для каждого будет выстроен индивидуальный маршрут, а в классах, где они будут учиться вместе с обычными детьми, запланированы тренинги, уроки доброты, аналогичные лекции проведут и для родителей. Для мам и пап детей с РАС и/или интеллектуальными нарушениями со сложным поведением проведут семинары и вебинары по методикам с доказанной эффективностью и этапам внедрения модели ресурсный класс в других школах, куда пойдут их дети в будущем - для создания предпосылок к тиражированию данной модели в другие школы региона.

По состоянию на 1 июля 2020 года в Тюменской области 4,8 тыс. детей-инвалидов. Общая численность совершеннолетних инвалидов с психическими расстройствами на 1 июля 2020 года - 14,9 тыс. человек. По опыту ВОРДИ, родители детей-инвалидов нуждаются в консультациях и сопровождению по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью, тяжелыми и множественными нарушениями в соответствии с механизмами ФГОС, разработки индивидуальных образовательных маршрутов и так далее.

Дарья Казакова