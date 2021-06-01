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В Нижней Тавде волонтеры высадят цветущий сад для бабушек и дедушек из дома престарелых

Общество, 13:34 28 июня 2021

благотворительный фонд "Сила добра" | Фото: благотворительный фонд "Сила добра"

Около 30 яблоневых, вишневых и сливовых деревьев высадят волонтеры благотворительного фонда "Сила добра" 28 июня в Нижней Тавде у пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

"С просьбой помочь благоустроить территорию в фонд обратилась руководитель учреждения. Мы организовали сбор средств и нашли волонтеров для посадки аллеи", - рассказала координатор проектов "Силы добра" Гульшат Хайруллина.

Приусадебная территория у дома престарелых пока не располагает к прогулкам, пояснила она, ее нужно довести до ума, сделать уютной. Тогда пожилые люди смогут выходить в сад и наслаждаться цветением деревьев, а впоследствии и их плодами.

По словам организаторов, высадка деревьев пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Сотрудники и постояльцы будут наблюдать за разбивкой сада из окон.

Инна Кондрашкина

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# благотворительный фонд , высадка деревьев , пансионат , пожилые люди

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