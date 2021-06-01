Казачья зарница пройдет в Нижнетавдинском районе в июле

| Фото: tyumencossack.ru/ | Фото: tyumencossack.ru/

Казачью зарницу проведут для школьников из Тюневского поселения Нижнетавдинского района активисты отдельного казачьего общества региона Сибирского войскового казачьего общества в июле. Грант в размере более 400 тыс. рублей они получили по итогам второго конкурса 2021 года Фонда президентских грантов.

С 1 по 10 июля пройдет подготовка площадки для реализации проекта, с сами занятия начнутся 11 июля и закончатся 31 июля. В зарнице поучаствуют школьники 7-11 классов, а также их родители, планируется привлечь более сотни детей, которые будут разделены на три группы по 35 человек. С каждой группой проведут теоретические и практические занятия в общем количестве 42 часа.

Школьники изучат основы медицинских знаний, то есть правила наложения шины, повязок, переноску пострадавших, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, тактическую подготовку, основы маскировки на местности и основы выживания, ориентирование на местности, работу с компасом, установку палатки, боевую подготовку, познакомятся с лошадьми и уходом за ними, обучатся верховой езде.

На время реализации проекта десять казаков-добровольцев будут обеспечивать порядок на площадке и помогать детям в процессе занятий.

Дарья Казакова