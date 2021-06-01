Открытую всероссийскую олимпиаду "Менталика-2021" организуют в Тюмени благодаря гранту

АНО ДПО "Академия инновационных образовательных программ" Тюмени ВКонтакте АНО ДПО "Академия инновационных образовательных программ" Тюмени ВКонтакте

Открытую всероссийскую олимпиаду "Менталика-2021" и конференцию для педагогов по инновационным методикам развития детского интеллекта организуют в Тюмени на средства президентского гранта. Более 1,4 млн рублей получила АНО "Академия инновационных образовательных программ" во втором конкурсе фонда.

Как сообщают авторы идеи, в проекте запланирован обмен опытом, региональными кейсами и успешными практиками между педагогами детских центров и кружков ментальной арифметики в РФ для более эффективной работы по развитию интереса у детей целевой группы к методикам развития интеллекта.

На олимпиаде ожидают не менее 1 тыс. ребят из 40 регионов страны. Первый отборочный тур пройдет в заочной форме, с использованием онлайн-платформы "Менталика". В очном формате участников олимпиады распределят по возрастам и уровню подготовки, они будут решать на платформе и бланках определенное количество примеров ментально (в уме) и на специальных счетах, под контролем педагогов, следящих за соблюдением правил. Все это, как и награждение, будет проходить в городах проживания финалистов, чтобы минимизировать расходы родителей.

"Ментальная арифметика является полноценной методикой развития и сохранения интеллекта детей и взрослых. Уже более 20 лет методика используется при обучении детей в 56 странах мира, в том числе и в рамках традиционного школьного образования. Цель такой арифметики — как можно быстрее обучить навыкам счета на специальных счетах - соробане в уме. Для этого необходимо задействовать мышление, воображение, представление, память, восприятие и ощущения - как раз те сферы, которые составляют интеллект человека, плюс развитие мелкой моторики, посредством выполнения скоростных операций на соробане", - пояснили в Академии инновационных образовательных программ.

Дарья Казакова