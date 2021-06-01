В Тюмени гиды 55+ приобретут мобильную квест-студию и костюмы на средства гранта

| Фото: сообщество "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте (архив)

Мобильную квест-студию начнут использовать в своей работе участники тюменского проекта "Гиды 55+". Ее приобретут на средства Фонда президентских грантов. Ранее проект "Гиды 55+. Перезагрузка" благотворительного фонда "Старшее поколение" получил один миллион 955 тыс. рублей.

"Студия будет мобильной, задания к ней разработают гиды 55+. Будем использовать атрибуты, реквизит. Квесты будут проходить театрализовано. Студия будет курсировать по всему городу: ее можно будет развернуть как на набережной Туры, в парках, скверах, так и в торгово-развлекательных центрах", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" Ирина Богунова.

Благодаря грантам приобретут костюмы для экскурсий. Ранее серебряные волонтеры пробовали несложные квесты, потом они задумались о создании настоящей квест-студии. Как отметила Ирина Богунова, существует много подобных различной направленности, но нет в области истории. Ожидается, что мобильная студия будет курсировать по Тюмени примерно во втором квартале 2022 года.

Также проект "Гиды 55+. Перезагрузка" направлен на развитие новых форм экскурсий: виртуальная реальность, спортивно-оздоровительные, промышленные, фольклорно-этнические, гастрономические, экстремальные, театральные и экологические.

"Гиды-волонтеры планируют проводить промышленные экскурсии на предприятиях на территории региона. Они будут рассказывать об истории производства того или иного продукта, которым славится Тюменская область. Ранее такие мероприятия гиды 55+ не проводили, лишь сами серебряные волонтеры были гостями на заводах. Нам понравилась идея, мы подумали, хорошо было бы рассказать всем желающим о замечательных производствах. Также мы продолжим проводить экстремальные экскурсии, в рамках которых участники будут передвигаться, например, на квадроциклах. В процессе гастрономических экскурсий волонтеры будут знакомить горожан с национальной кухней разных народов, их обычаями", — добавила исполнительный директор фонда "Старшее поколение".

На средства гранта авторы идеи приобретут не только костюмы для театральных событий и квестов, оборудуют саму мобильную квест-студию, но и разработают новые VR-экскурсии, организуют автобусные поездки, сопряженные со знакомством с историей города. У гидов 55+ есть две экскурсии по областной столице, в проведении которых используются очки виртуальной реальности. По словам Ирины Богуновой, жители Тюменской области оценили данный формат, потребность в новых экскурсиях подобного плана растет.