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Фотогалерея: тюменцам презентовали проект "Индустрия Победы"

Общество, 17:12 22 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Индустрия Победы" презентовали на площадке возле мультицентра "Контора пароходства" 22 июня. Акция приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Горожане узнали новые факты о подвиге тюменских тыловиков. В этом помогли тюменский автор-исполнитель Илья Татаринов, студенты ТюмГМУ, учащиеся детской школы искусств "Гармония".

Команда проекта собирает материал о предприятиях, работавших в годы войны на территории Тюменской области, силами центра компетенций "Высота" и общественной организации "Ребячья Республика" при поддержке фонда президентских грантов с 2018 года.

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# День памяти и скорби , Контора пароходства

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