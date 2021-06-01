Фотогалерея: тюменцам презентовали проект "Индустрия Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Индустрия Победы" презентовали на площадке возле мультицентра "Контора пароходства" 22 июня. Акция приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Горожане узнали новые факты о подвиге тюменских тыловиков. В этом помогли тюменский автор-исполнитель Илья Татаринов, студенты ТюмГМУ, учащиеся детской школы искусств "Гармония".

Команда проекта собирает материал о предприятиях, работавших в годы войны на территории Тюменской области, силами центра компетенций "Высота" и общественной организации "Ребячья Республика" при поддержке фонда президентских грантов с 2018 года.