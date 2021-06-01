Тюменских подростков обучат стрельбе из пневматического пистолета

| Фото: Тюменская региональная общественная организация "Страйкбол Урала" | Фото: Тюменская региональная общественная организация "Страйкбол Урала"

"Академию страйкбола" для тюменских подростков 16-18 лет организуют спортивно-стрелковый клуб "Тюменец", ТРОО "Страйкбол Урала" и Федерация практической стрельбы Тюменской области. Проект стал победителем второго конкурса 2021 года Фонда президентских грантов.

Ребята обучатся практической стрельбе из пневматического пистолета, или action air. Это относительно новый вид стрелкового спорта в нашей стране, однако российские стрелки на протяжении последних пяти лет не уступают места на пьедесталах мировых первенств.

Как отмечают организаторы, летом 2014 года приказом Министерства спорта России в практическую стрельбу включили дисциплину "Пневматический пистолет". Благодаря этому дети могут профессионально заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях, получать спортивные разряды и звания.

Важным обстоятельством при выборе практической стрельбы как вида спорта для подростков является то, что action air направлена не только на формирование спортивных качеств скорости и точности, но и воспитание спортивной дисциплины, безопасного обращения с оружием. Практическая стрельба широко распространена в вооруженных силах и правоохранительных органах России и может по праву считаться военно-прикладным видом спорта. Общественники считают, что проект будет востребован среди подростков, планирующих продолжить обучение в военных вузах страны.

Командой проекта планируется проведение спортивных соревнований по практической стрельбе в дисциплине "Пневматический пистолет" для учащихся школ Тюмени. Будут организованы открытые тренировки и семинары для подростков, на которых и произойдет отбор участников для спортивных турниров, сборы и промежуточные турниры, а также итоговое состязание стрелков. Планируется привлечь к участию в проекте более 70% подростков в возрасте 16-17 лет, проживающих в Тюмени.

Для передачи информации большему количеству участников проведут три презентационные выставки на городских мероприятиях, десять открытых тренировок, три семинара, пять мастер-классов для студентов по основам безопасного обращения с оружием и правилам практической стрельбы.

Руководство Федерации практической стрельбы области и тренерский состав благодаря этому проекту намерены выявить талантливых подростков для формирования сборной команды от Тюмени. Результатом станет создание городской секции практической стрельбы, а также системы мер по созданию условий для занятия спортом подростков.

Дарья Казакова