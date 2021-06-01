Оздоровительной верховой ездой займутся юные тоболяки с ОВЗ благодаря президентскому гранту

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Юные тоболяки с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься верховой ездой и изучать основы управления лошадью благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Проект "Под дружеское ржание" получил почти 500 тыс. рублей.

Как сообщают авторы идеи, Тюменская региональная общественная организация инвалидов "Равные возможности", проект направлен на социальную адаптацию и реабилитацию детей с ОВЗ, и членов их семей, а также детей группы риска через общение с животными. В программе запланированы интерактивные познавательные экскурсии, во время которых дети, их родители, педагоги в игровой форме получат новые знания о лошадях, о технике безопасности при взаимодействии с ними, об особенностях кормления и навыках ухода. После этого все желающие смогут проехать верхом на лошади или пони и прокатиться в вагонете, запряженном одной лошадью. Участниками экскурсий станут не менее 500 человек, каждый из которых получит памятный сувенир.

Кроме того, 12 детей с ОВЗ и члены их семей пройдут курс реабилитации, не менее 10 занятий. Для каждой семьи составят индивидуальный план иппотерапии. Подростки из группы риска будут заниматься верховой ездой два раза в неделю. Коноводами, страхующими и помощниками инструкторов выступят волонтеры - воспитанники секции верховой езды конного клуба. В завершении проекта планируется проведение соревнований по типу "Рабочая тропа" (для детей с ОВЗ) и "Маршрут на управление с переходами" (для детей, посещавших занятия по обучению навыкам верховой езды). В них примут участие не менее 35 человек.

"Дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной тревожностью и эмоциональностью, а их родители часто находятся в состоянии депрессии и стресса. В семьях, воспитывающих приемных детей, также психологический климат не всегда благоприятный. Наблюдения показывают, что дети всех возрастов любят животных, и для налаживания крепких взаимоотношений с ребенком этот факт нужно использовать", - уверены организаторы проекта. Взаимодействие с лошадьми будет носить не только обучающий характер, но и, что более важно, терапевтический - восстановление функций организма и гармонизация отношений.

Дарья Казакова