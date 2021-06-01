Тюменских ремесленников обучили fashion-съемке и основам ведения бизнеса

| Фото: пресс-служба проекта "Путь ремесленника" | Фото: пресс-служба проекта "Путь ремесленника"

Мастер-класс по fashion-съемке, лекции по созданию и продвижению своего бренда, а также встречи с опытными экспертами провели для мастеров Тюменской области организаторы проекта "Путь ремесленника".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь проекта Юлия Котикова, воркшоп стал для участников акселератора единственным мероприятием, которое прошло в формате живой встречи.

С ремесленниками работали специалисты из Москвы – дизайнер жилых и общественных пространств, исследователь темы культурного наследия и социокультурных процессов Анна Чеверева, и психолог, бизнес-коуч PCC ICF Оксана Пешкова.

"Под руководством экспертов участники акселератора составили мудборды для своих будущих проектов – коллажи, которые не просто позволяют визуализировать ремесленный продукт на стадии его разработки, но и выразить идею, смыслы, которые он в себе несет", - рассказала Юлия Котикова.

Дизайнер, специалист по русскому традиционному костюму из Москвы Варвара Зенина рассказала о рождении своего бренда одежды, о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы швейного производства, о подборе команды и коллаборациях с другими брендами.

Историей и ценностями другого ремесленного производства, только уже местного – проекта "Эбием" из Ялуторовска, поделилась региональный представитель и бизнес-наставник акселератора, социальный предприниматель Альфия Кабирова.

Также был организован фестиваль "О любви к городу". Одного из ремесленников акселератора Андрея Протасова пригласили принять участие в маркете фестиваля. Он занимается реконструкцией древних игр. Стенд с работами мастера вызвал немало интереса у участников проекта и горожан.

Заключительная часть воркшопа была посвящена фотосъемке ремесленных изделий. Фотограф из Тюмени Максим Слуцкий и дизайн-наставник акселератора Варвара Зенина провели практический мастер-класс по предметной и fashion-съемке. В мастер-классе участвовали реальные работы ремесленников. Готовые снимки они смогут использовать для продвижения своей продукции после обучения.

Ремесленница из Тюмени Галина Быльская отметила, что участие в воркшопе стало для нее уникальным опытом.

"Это было необыкновенно и волнительно, ново и радостно. Моя работа попала на фотосессию к профессиональному фотографу, с раскладкой работали профессиональные дизайнеры. Спасибо всем организаторам и наставникам", - рассказала она.

Напомним, проект "Путь ремесленника" реализуется в Тюменской области с использованием средств Фонда президентских грантов. Участие в нем принимают 119 мастеров, среди которых гончары, кузнецы, керамисты, столяры, ткачи, мастера по урало-сибирской росписи, золотному шитью, бисероплетению, вышивке, валянию из шерсти, резьбе по дереву, камню и кости и других техник.

В настоящее время они проходят онлайн-защиту своих проектов. А на 23 июня запланировано торжественное закрытие онлайн-акселератора.

Любовь Голышева