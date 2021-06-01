В Тюмени появятся медиаволонтеры 55+

| Фото: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение"

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Медиакомьюнити появится в штабе тюменских серебряных волонтеров.

"Перед серебряными добровольцами сегодня стоит широкий фронт работ. Резиденты штаб-квартиры ежедневно вращаются в центре городских активностей – без их участия не обходится практически ни одно культурное и спортивное событие. Создание волонтерской пресс-службы откроет новые возможности для продвижения бренда серебряного добровольчества в массы", – отмечают организаторы.

Сначала участников проекта ждет обучение от специалистов сферы. Пожилых волонтеров познакомят с принципами построения постов и "упаковкой" контента для социальных сетей, съемке качественных фотографий на телефон и ведению прямых репортажей. На бонус-модуле участники узнают об особенностях медиасопровождения мероприятий.

На первой встрече 18 июня в центре "Город молодых" SMM-менеджер, эксперт по социальным сетям Анна Лобова познакомит с новым направлением деятельности.

Пожилые тюменцы могут присоединиться к медиакоманде, позвонив по телефону: 51-50-51.