Более 490 тысяч рублей получили тюменцы на проведение фестиваля "Теплые коты"

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Более 490 тыс. рублей выделили добровольческому молодежному центру "Грин хелперс" на проведение фестиваля "Теплые коты". Проект стал одним из победителей второго конкурса Фонда президентских грантов.

"Фестивали добра мы организуем регулярно с 2018 года. Последний из них состоялся в мае. Следующее событие пройдет в сентябре. Он уже будет проходить на средства гранта, как и последующие — вплоть до Нового года", — поделилась специалист по работе с молодёжью центра "Дзержинец" Юлия Стафеева.

На полученные средства организаторы фестиваля добра приобретут пресс-вол, емкости для сбора корма и макулатуры, этажерку для экобукинга, футболки для волонтеров, информационные стойки для обозначения активностей фестиваля.

"Надеюсь, что благодаря победе нашего проекта, фестиваль привлечет больше внимания жителей города к идеям благотворительности, волонтерству и взаимопомощи", — добавила Юлия Стафеева.

На фестивале по традиции будут проходить сбор корма для приютских животных, лежанок и амуниции. Также на "Теплых котах" организуют пункт приема макулатуры и картона, букроссинг с экологическим подтекстом, обмен вещами. Организаторы фестиваля проводят тематические лекции по стерилизации и дрессировке животных, мастер-классы по созданию кормушек для птиц, музыкально-поэтический вечер.

Инна Пахомова