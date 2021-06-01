Танцевальный клуб для пенсионеров Ялуторовска начнет работу в сентябре

| Фото: АНО Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка" | Фото: АНО Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка"

Танцевальные группы для пожилых людей и пенсионеров из Ялуторовска организуют авторы проекта "Возраст танцам не помеха" благодаря президентскому гранту. Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка" с сентября 2021 года запустит танцевальный клуб для повышения жизненной активности, поддержания здорового образа жизни и организации досуга людей старшего возраста.

Занятия будут адаптированы под возраст участников и проходить два раза в неделю под руководством хореографа, продолжительность каждого занятия - 1 час. Помимо этого, запланировано проведение двух открытых-мастер классов и одного танцевального концерта с выступлением всех участников проекта "Возраст танцам не помеха" и детских творческих коллективов Ялуторовска.

Проект впервые был реализован за счет муниципального бюджета в начале 2020 года. В нем приняли участие 20 человек, которые систематически занимались два раза в неделю в течение четырех месяцев. При этом желающих присоединиться было гораздо больше, отмечают общественники. Они планируют продолжать реализовывать проект на регулярной основе, чтобы у каждого пожилого человека, который хочет танцевать, была такая возможность.

"Мы хотим сделать так, чтобы у пожилых людей не возникало чувства отчужденности, ненужности, чтоб они были здоровы и дольше не старели. Мы уверены, что, организовав танцевальный клуб для пенсионеров, где они смогут встречаться, танцевать, обсуждать свои проблемы, проводить досуг, мы создадим необходимые условия для их активного, здорового образа жизни и самореализации", - подчеркнули в АНО "Точка".

Дарья Казакова