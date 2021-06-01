Тренинги, походы и "Арбузник" проведут для юных тюменцев на средства Фонда президентских грантов

| Фото: "Республика неугомонных" | Фото: "Республика неугомонных"

Проект "Неугомонная команда" Тюменской городской детской общественной организации "Республика неугомонных" победила во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2021 года, сообщает организация.

На средства гранта для школьников Тюмени планируется провести курсы тренингов на командообразование, туристские походы, встречи всех участников мероприятий в формате большой спевки "Давай споем любимую песню" и традиционного праздника осени "Арбузника".

Мероприятия будут организованы с июля по октябрь 2021 года в Тюмени.

В 2021 году инициатива проведения курсов на сплочение для юных тюменцев, предложенная "Республикой Неугомонных", была поддержана администрацией Тюмени в рамках конкурса муниципальных грантов. Команда педагогического отряда "Неугомонные" уже проводит мероприятия для воспитанников пришкольных лагерей. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов организация сможет подготовить новое оборудование для проведения мероприятий.