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Четвероклассников в Ялуторовской православной гимназии научат каллиграфии

Общество, 09:39 22 июня 2021

Ялуторовская православная гимназия | Фото: Ялуторовская православная гимназия

Основам каллиграфии научат воспитанников 4 класса Ялуторовской православной гимназии благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В течение учебного года занятия будут проводить трижды в неделю, всего - 68 уроков, плюс девять мастер-классов раз в месяц. С детьми будет работать педагог, владеющий навыками красивого каллиграфического письма, а также привлеченный эксперт по славянскому письму.

Как отмечают представители гимназии, в современном обществе почерк детей меняется не в лучшую сторону, а письмо как деятельность не имеет привлекательности для ребят. "Еще 10-15 лет назад дети приходили в первый класс с неплохими навыками штрихования и раскрашивания, что служило хорошей подготовкой к освоению письма, сейчас все эти виды деятельности у большинства вызывают затруднения. Занятия помогут сформировать правильный моторный навык письма, поспособствуют снятию мышечного напряжения, развитию мелкой моторики, воображения, повышению самооценки", - подчеркнули авторы проекта.

На мастер-классах по славянскому письму дети погрузятся в историю славянской письменности и книжной традиции, научатся точно и красиво изображать буквы церковнославянской азбуки, соединять их вязью, создавать и раскрашивать орнаменты, украшать буквицы-инициалы и заставки.

Дарья Казакова

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# каллиграфия , фонд президентских грантов , школьники

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