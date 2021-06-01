От тюменских предпринимателей и общественников ждут предложений об изменениях в ФЗ о закупках

| Фото: fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Предложения предпринимателей, экспертов, членов региональных и муниципальных общественных палат, а также общественных советов при территориальных управлениях ФАС России о необходимых изменениях в сфере закупок ждут ОП РФ до 10 июля.

Инициативы по совершенствованию федерального законодательства о закупках (ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ) должны обеспечить дополнительную защиту прав субъектов малого и среднего предпринимательства как поставщиков товаров, работ и услуг.

Комиссия Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению просит направлять предложения по ссылке. Они будут рассмотрены в ОП РФ и на заседании Общественного совета при ФАС России.