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От тюменских предпринимателей и общественников ждут предложений об изменениях в ФЗ о закупках

Общество, 08:45 24 июня 2021

fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Предложения предпринимателей, экспертов, членов региональных и муниципальных общественных палат, а также общественных советов при территориальных управлениях ФАС России о необходимых изменениях в сфере закупок ждут ОП РФ до 10 июля.

Инициативы по совершенствованию федерального законодательства о закупках (ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ) должны обеспечить дополнительную защиту прав субъектов малого и среднего предпринимательства как поставщиков товаров, работ и услуг.

Комиссия Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению просит направлять предложения по ссылке. Они будут рассмотрены в ОП РФ и на заседании Общественного совета при ФАС России.

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# госзакупки , малый и средний бизнес , Общественная палата РФ

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