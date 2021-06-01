120 кукол-оберегов сшили сотрудники Центра русской культуры для осужденных подростков

| Фото: из сообщества Центра русской культуры ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра русской культуры ВКонтакте

120 авторских кукол, которые подарят несовершеннолетним осужденным Тюменской воспитательной колонии в преддверии Дня города, пошили сотрудники Центра русской культуры. У каждого оберега закреплен небольшой мешочек с тюменской землей. Это, как отметили авторы идеи, согласно преданиям, должно придать сил новым владельцам.

Авторских кукол несовершеннолетним осужденным подарят в рамках акции "У вас в гостях тюменочка". Ранее, Центр русской культуры по итогам городского конкурса "Инициатива" получил грант на реализацию данного проекта в 25 тыс. рублей.

"120 кукол, как и было заявлено в проекте, готовы. Их сшили наши сотрудники, волонтеры, также нам помогали участники наших клубных формирований. Сейчас осталось подготовить концертную программу, презентацию куклы", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор Центра русской культуры, руководитель проекта "У вас в гостях тюменочка" Лилия Чушева.

Сотрудники учреждения культуры приедут в гости в Тюменскую воспитательную колонию с праздничной программой 23 июля.