В Тюмени запустят акцию "У вас в гостях тюменочка"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

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Сотрудники Центра русской культуры подарят обереги несовершеннолетним осужденным Тюменской воспитательной колонии в преддверии Дня города, в конце июля. Проект получил грантовую поддержку в 25 тыс. рублей.

"Недавно наш масштабный проект "Мы спешим тебя поздравить" получил грантовую поддержу по итогам конкурса социальных проектов "Инициатива – 2021". В рамках этого проекта мы проводим благотворительные акции, приуроченные к тем или иным праздникам. Ко Дню города запустим акцию под названием "У вас в гостях тюменочка". Целевая аудитория — ребята, которые находятся в Тюменской воспитательной колонии. Так как подростки не смогут посетить праздничные мероприятия ко Дню города, мы приедем к ним с концертом и привезем сладкие подарки", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор Центра русской культуры, руководитель проекта "У вас в гостях тюменочка" Лилия Чушева.

Особым подарком для каждого несовершеннолетнего осужденного станет кукла-оберег, которые создадут сотрудники Центра русской культуры. Изделия делают вместе с воспитанниками воскресной школы при храме Серафима Саровского. Такую куклу-оберег вручат каждому мальчику. "Мы объясним им, что это значит. У куколки на поясе будет мешочек, в котором лежит тюменская земля. Согласно преданиям, земля придает сил", — добавила Лилия Чушева.

На проведение акции по итогам городского конкурса "Инициатива" организаторам выделили 25 тыс. рублей. На эти деньги авторы закупят ткань для изготовления кукол. Также будет сшит костюм на сотрудницу Центра русской культуры в той же цветовой гамме как у куклы-оберега.

Инна Пахомова