Проект "Жемчужины фольклора Тюменской области" реализуют в шести муниципалитетах

| Фото: организаторов проекта "Жемчужины фольклора Тюменской области" | Фото: организаторов проекта "Жемчужины фольклора Тюменской области"

Проект "Жемчужины фольклора Тюменской области" получил субсидию регионального правительства. По итогам комиссии СОНКО авторам направлено 550 тыс. рублей от департамента культуры Тюменской области.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" соавтор проекта, декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры Лилия Дёмина, его участниками станут самодеятельные, творческие коллективы шести муниципалитетов области, которые заняты развитием регионального компонента.

"В тех материалах, которые мы осматриваем, мы ищем региональное зерно, которое когда-то было положено нашими предками. С 1 апреля запустили проект в действие. В Тюменском районе есть северно-русская традиция в деревне Княжево. Это старожильческая культура. Мы ее показали в Каскаре 17 апреля, когда открывали проект. Отразили певческую манеру исполнения, язык, фольклорные жанры", - говорит Лилия Дёмина.

По ее словам, проект направлен на изучение, сохранение и популяризацию самобытных традиций и народного творчества Тюменской области всеми слоями населения. Предусмотрены выездные и онлайн семинары-практикумы, мастер-классы, творческие мастерские, культурно-массовые мероприятия - воссоздание празднично-обрядовой культуры, а также концертно-исполнительские программы на местах с участием творческих коллективов и специалистов районов.

С апреля по ноябрь авторы творческой программы побывают в Нижнетавдинском, Тюменском, Упоровском районах, Голышмановском и Заводоуковском округах, Тюмени. Они будут искать через песни, танцы, обряды корни старожилов. Главная задача – показать, что в тюменском регионе живы традиции переселенцев, отмечает соавтор проекта.

"В ноябре пройдет презентация, подведение итогов. В Тюменской областной научной библиотеке проведем большую пресс-конференцию. На ней покажем фильм и презентуем электронный сборник "Жемчужины фольклора Тюменской области"", - подытожила декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры Лилия Дёмина.

Проект проходит в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева