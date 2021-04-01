Пироги с надписью "Спасибо" подарили сотрудникам скорой помощи тюменские волонтеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре пирога с надписью "Спасибо" подарили медикам в знак благодарности тюменские волонтеры. Угощения передали в рамках акции "Спасибо, фельдшер!" на подстанции скорой помощи №3 на ул. Суходольская в Тюмени 28 апреля.

Сотрудников подстанции №3 с Днем работников скорой медицинской помощи поздравили участники регионального клуба "Мы вместе". Три пирога приготовили студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, один — серебряные волонтеры. Помимо пирогов фельдшерам передали открытки с надписью "Спасибо за...".

"Медики были очень благодарны, растрогались. Они не ожидали, что к ним приедут", — сказала руководитель регионального клуба "Мы вместе" Надежда Герасимова.

В завершении встречи прошел флешмоб "Спасибо медикам". Сначала участники выстроились в цифру 103, затем запустили в небо красные и белые воздушные шары.

Также фельдшеры скорой помощи провели для волонтеров занятие по сердечно-легочной реанимации.

Инна Пахомова