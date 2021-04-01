  • 28 апреля 202128.04.2021среда
  • USD74,9578
    EUR90,4666
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пироги с надписью "Спасибо" подарили сотрудникам скорой помощи тюменские волонтеры

Общество, 17:37 28 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре пирога с надписью "Спасибо" подарили медикам в знак благодарности тюменские волонтеры. Угощения передали в рамках акции "Спасибо, фельдшер!" на подстанции скорой помощи №3 на ул. Суходольская в Тюмени 28 апреля.

Сотрудников подстанции №3 с Днем работников скорой медицинской помощи поздравили участники регионального клуба "Мы вместе". Три пирога приготовили студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, один — серебряные волонтеры. Помимо пирогов фельдшерам передали открытки с надписью "Спасибо за...".

"Медики были очень благодарны, растрогались. Они не ожидали, что к ним приедут", — сказала руководитель регионального клуба "Мы вместе" Надежда Герасимова.

﻿

В завершении встречи прошел флешмоб "Спасибо медикам". Сначала участники выстроились в цифру 103, затем запустили в небо красные и белые воздушные шары.

Также фельдшеры скорой помощи провели для волонтеров занятие по сердечно-легочной реанимации.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , скорая помощь

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 28.04.2021Танцевальные баттлы ждут тюменцев на акции "Культурный хоровод"
19:25 28.04.2021Елена Майер: "Нижнетавдинский район имеет все шансы стать местом притяжения туристов"
19:12 28.04.2021Бывшего лесничего ждет суд за превышение полномочий в Нижней Тавде
19:01 28.04.2021В Тюмени парковки будут бесплатными с 1 по 10 мая