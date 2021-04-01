Проекты семи общественных организаций Тюмени получили грантовую поддержку

| Фото: из архива Максима Шереметьева | Фото: из архива Максима Шереметьева

До 200 тыс. рублей получат семь активистов, представителей тюменских общественных организаций и учреждений социального обсаживания, которые стали победителями номинации "Добро-результат" конкурса проектов #ТворитьДоброПросто.

150 тыс. рублей направят молодежному центру "Поколение" на реализацию гражданской экспедиции "Добро в село". Такая же сумма выделена по итогам конкурса активистке Надежде Назыровой на развитие клуба равного консультирования "Феникс".

200 тыс. рублей получит общественное движение Тюменской области "Подари ребенку праздник". Их идея "Лето равных возможностей" не оставила экспертов равнодушными. 100 тыс. рублей решили направить Российскому союзу молодежи на развитие целевой программы "Волонтеры культуры".

Удостоился внимания и военно-патриотический проект "Достойный выбор" от общественной организации "Страйкбол Урала". На его реализацию выделано 150 тыс. рублей. "Осенью 2021 года мы проведем профориентационные и конкурсные мероприятия для призывников, которые уходят в армию в октябре-декабре 2021 года. Каждый участник проекта пройдет тестирование и получит личные рекомендации по призыву, а победители получат право выбирать род войск — в соответствии с категорией годности", — поделился президент "Страйкбола Урала" Максим Шереметьев.

Презентовавшая на суд жюри проект "Рататуй" по кулинарным мастер-классам для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Валерия Агеева получит 100 тыс. рублей.

150 тыс. рублей получит Анастасия Сухич из областного центра реабилитации инвалидов на проект "ProДобро".

Инна Пахомова