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Военный комиссариат Тюменской области и ТРОО "Страйкбол Урала" подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, 12:42 28 апреля 2021

https://vk.com/dv_russia | Фото: https://vk.com/dv_russia

Соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания граждан подписали Военный комиссариат Тюменской области и Тюменская областная общественная организация "Страйкбол Урала".

Как указано в тексте соглашения, сотрудничество предполагается, в частности, в организации и проведении совместных культурно-массовых просветительских мероприятий: выставок, фестивалей, конкурсов, научно-практических семинаров и круглых столов, а также в обмене опытом.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" президент "Страйкбола Урала" Максим Шереметьев, первом делом он под эгидой этого соглашения возобновит военно-профориентационный проект "Достойный выбор". Весной мероприятия проведут на территории Ярковского района, а в осенний призыв охватят всю Тюменскую область.

Напомним, смысл проекта - в адаптации призывников к службе в армии и развитии системы добровольной подготовки. Победители получат гарантированное право выбора рода войск и службы в одной части с товарищем с учетом категории годности.

"Я просто счастлив, что новый военком понимает важность взаимодействия с общественными организациями и открыт к полезным проектам", - подчеркнул Максим Шереметьев, отметив, что он ждал подписания такого соглашения шесть лет.

Дарья Казакова

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# военкомат , допризывная молодежь , Максим Шереметьев , патриотическое воспитание , соглашение о сотрудничестве

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