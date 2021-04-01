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В Тюмени шесть проектов получили грант конкурса "Моя идея"

Общество, 17:31 26 апреля 2021

из сообщества "Конкурс проектов «Моя идея» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Конкурс проектов «Моя идея» во ВКонтакте

Авторы шести проектов получат средства на реализацию задуманного по итогам первой волны конкурса "Моя идея". Имена лучших назвали в мультицентре "Моя территория" 24 апреля.

На первую волну конкурса "Моя идея" было подано 20 заявок. "Как и в прошлые годы активное участие приняли жители муниципальных образований юга области: количество заявок от них составило 45 процентов. На итоговой защите презентовали 15 инициатив, шесть из которых стали победителями", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь мультицентра "Моя территория" Сергей Аксенов.

Все победители получат максимальное финансирование, предполагаемое конкурсом, - 50 тыс. рублей.

В списке победителей значится Эдуард Хамидуллин с проектом "Музыкальное шоу", Шамиль Герейханов с "Трекболом для всех", Валерия Николашкина - "Не медли - помоги". Также эксперты отметили Полину Абатурову с фотовыставкой "Хочу домой", Ксению Бин с арт-инициативой "I'm from Russia" и Марию Рудневу с идеей "Аллея добра".

Инна Пахомова

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# молодежь , проекты

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