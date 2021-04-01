Тюменскую игротеку "Земля отцов" представят в Новосибирске

| Фото: скриншот с видео Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области | Фото: скриншот с видео Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области

Тематическую игротеку "Земля отцов", разработанную тюменскими общественниками, представят в Новосибирске 26 и 27 апреля.

Днем авторы идеи представят проект молодежи, а вечером организуют мастер-классы. Для педагогов, родителей и представителей общественности подготовили мастер-классы, на которых помимо содержания игры расскажут о том, как можно организовать семейный досуг.

"Ранее проект "Земля отцов" получил поддержку по итогам конкурса Фонда президентских грантов. Мы создали уникальную настольную игру о многодетных отцах России, которые проявили себя, внесли большой вклад в развитие нашей страны в сфере науки, искусства, полководческого дела, государственного управления. Это люди, совместившие серьезные заслуги и при этом были многодетными отцами. С одной стороны мы актуализируем историю страны в новом фокусе, с другой стороны – в интересном варианте транслируем ценности многодетных семей", – поделился президент Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александр Чехонин.

В пяти городах представят тюменские общественники свою игру. На каждый город заготовлено не менее 50 наборов. По словам Александра Чехонина, люди, которые получают игру, могут использовать ее в своей профессиональной деятельности, если они педагоги, и в семье, если речь идет о родителях.

Некоторые мероприятия, связанные с проектом, прошли в Тюмени, Екатеринбурге. Также в планах создателей игротеки провести их в Нижневартовске и Москве.

Напомним, в 2019 году в Тюмени был реализован проект "Земля отцов_72", рассказывающий о мужчинах, которые внесли вклад в становление и развитие тюменского края. Авторы идеи решили расширить географию и провести игротеки в других городах.

Инна Пахомова