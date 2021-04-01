В Тюмени презентовали фотопленэр "Байкал для каждого"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Привлечь россиян к путешествиям внутри страны – такова цель выставки участников фотопленэра "Байкал для каждого", которая открылась в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 20 апреля. Об этом рассказал участник проекта, тюменский видеограф Андрей Сатюков.

"Вообще цель всего проекта, в частности, фотовыставки, – привлекать максимальное количество людей к путешествиям внутри нашей страны. С этого года это особенно актуально. Люди, которые раньше улетали за границу, начинают активно путешествовать по таким местам как поселок Хужир или село Териберка в Мурманской области. Инфраструктура данных мест не способна выдержать наплыв туристов. Мы надеемся, что благодаря тому, что больше людей узнают и начнут ездить в эти места, вырастет инфраструктура", – поделился Андрей Сатюков.

На презентации он вместе с участницей проекта 2020 года Юлией Старцевой рассказал собравшимся о том, как организовать путешествие на Байкал, о стоимости и необходимом оборудовании. "На мой взгляд, лучше ехать туда зимой. Тогда можно увидеть байкальский лед, снег, проникнуться этим колоритом", – добавил Андрей Сатюков.

После всем предложили посмотреть снимки авторов из разных городов. Они провисят на втором этаже мультицентра по 27 апреля. Посетить выставку можно в любой день в часы работы "Конторы пароходства" с 10 до 21 часа.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Фотовыставки, на которых представлены лучшие фотографии Байкала, в эти дни открываются в 48 городах России. Юбилейный фотопленэр проходил с 15 по 20 февраля 2021 года. Впервые участие в проекте приняли не только фотографы, но и видеографы с travel-блогерами. Они познакомились не только природой Байкала, но и Иркутском. В 2021 году было подавно 546 заявок, отобрано 50 участников из 47 городов и 44 регионов России. Проект финансировался на грантовой основе и партнерской поддержке.

Инна Пахомова