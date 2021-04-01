Анкеты для онлайн-шествия Бессмертного полка модерируют волонтеры Победы

| Фото: Бессмертный полк России | Фото: Бессмертный полк России

Около 50 тыс. добровольцев ежегодно с 2015 года готовит всероссийская общественная организация "Волонтеры Победы". Об этом рассказала председатель центрального штаба организации Ольга Амельченкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" 19 апреля.

Она отметила, что в 2020 году 50 представительств "Волонтеров Победы" окрылись за рубежом.

Для работы над онлайн-шествием "Бессмертного полка" в 2021 году добровольцы уже прошли специальное обучение и готовы приступить к модерации заявок. Амельченкова напомнила, что в прошлом году были прецеденты загрузки на сервер фотографий нацистов и преступников, с помощью программ для обработки фото переодетых в советскую форму. Отличить фейки от реальных героев волонтерам помогали профессиональные историки. В 2021 году они также будут участвовать в обработке анкет.

Среди добровольцев - не только молодежь, самому взрослому волонтеру Победы 80 лет. Это Зоя Федоровна Топчий из Самарской области, которая родилась на третий день войны. Ольга Амельченкова рассказала, что Зоя Федоровна не первый год поддерживает патриотические проекты, в ее копилке опыта - "Диктант Победы", "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк".

Если представителям старшего поколения понадобится помощь при составлении заявки, при загрузке информации в базу онлайн-шествия, волонтеры Победы готовы прийти на выручку с соблюдением всех санитарных норм.

Дарья Казакова