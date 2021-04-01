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Волонтеры Победы набирают добровольцев на акцию "Георгиевская ленточка"

Общество, 19:09 19 апреля 2021

Волонтеры Победы. Тюменская область ВКонтакте | Фото: Волонтеры Победы. Тюменская область ВКонтакте

Присоединиться к международной акции "Георгиевская ленточка" предлагают тюменцам активисты регионального отделения "Волонтеры Победы". Старт акции дадут 27 апреля.

Добровольцам нужно будет не только вручать на улицах символ памяти, но и рассказывать об истории георгиевской ленты и о том, как ее следует носить.

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте и в личном кабинете выбрать мероприятие "Георгиевская ленточка".

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# Волонтеры Победы , Георгиевская ленточка

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