Волонтеры Победы набирают добровольцев на акцию "Георгиевская ленточка"

| Фото: Волонтеры Победы. Тюменская область ВКонтакте | Фото: Волонтеры Победы. Тюменская область ВКонтакте

Присоединиться к международной акции "Георгиевская ленточка" предлагают тюменцам активисты регионального отделения "Волонтеры Победы". Старт акции дадут 27 апреля.

Добровольцам нужно будет не только вручать на улицах символ памяти, но и рассказывать об истории георгиевской ленты и о том, как ее следует носить.

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте и в личном кабинете выбрать мероприятие "Георгиевская ленточка".