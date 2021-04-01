Ребята из районов Тюменской области учатся мультипликации благодаря добровольцам

| Фото: Добровольческое движение | Тюменская область ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение | Тюменская область ВКонтакте

28 подростков и 31 ученик начальной школы из районов Тюменской области создали свои первые мультипликационные фильмы благодаря проекту "Мультиварка в массы".

Напомним, что в сентябре 2020 года педагог дополнительного образования Нижнетавдинского района Елена Евстифеева стала победителем областного конкурса проектов #ТворитьДоброПросто Школы социального проектирования для лидеров добровольческого движения Тюменской области. Ее межмуниципальный проект "Мультиварка в массы" получил грант в 145 тыс. рублей.

На эти деньги купили мультстанки и канцелярские товары, необходимые для изготовления мультфильмов, для Заводоуковска, Ярковского и Нижнетавдинского районов.

В каждой территории руководители проекта собрали команду добровольцев от 13 до 15 лет, которые прошли онлайн-обучение по основам мультипликации. Обученные ребята, в свою очередь, набрали команды из учащихся начальной школы для проведения мастер-классов по основам мультипликации.

Дарья Казакова