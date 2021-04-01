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Творческий конкурс "Мисс Оптимистка 2021" пройдет в тобольском драмтеатре

Общество, 17:39 16 апреля 2021

из сообщества "Miss Optimistka" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Miss Optimistka" во ВКонтакте

XVII ежегодный открытый благотворительный творческий конкурс красоты "Мисс Оптимистка 2021" среди девушек с ограниченными возможностями здоровья пройдет с 18 по 22 апреля в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова, сообщает администрация города.

Традиционно в конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 16 до 35 лет. Проект проводится с 2004 года. В настоящие время у него появился свой узнаваемый бренд, благодаря этому география проекта расширяется с каждым годом и дает возможность принимать в нем участие девушкам из разных уголков страны. За 17 лет его проведения более 500 девушек из России и СНГ приняли в нем участие.

В рамках конкурса пройдут отборочные туры по городам России. Финал состоится в первой половине декабря 2021 года в Тюмени.

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# конкурсы , Мисс оптимистка , Тобольск

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