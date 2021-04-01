В Тюмени волонтеры узнают у горожан, как дополнить набережную Туры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожелания жителей Тюмени будут учтены при проектировании набережной Туры. Ожидается, что объект дополнят, он обрастет новыми зонами.

Сейчас мультицентр "Контора пароходства" набирает волонтеров, задача которых заключается в сборе мнений горожан. "Набережная может быть любимейшим местом в городе, где комфортно каждому. "Контора пароходства" узнает, что для тюменцев комфорт, какой они видят идеальную набережную. Ищем 20 человек. Нужно опрашивать жителей в центральных точках города и собирать информацию", – сообщают в группе мультицентра.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела архитектуры департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Мария Батурина, информация, которую соберут волонтеры, передадут проектирующей архитектурной фирме. Набережную планируют дополнить новыми объектами. По словам Марии Батуриной, многие хотят видеть на излюбленном месте для прогулок горожан навесы, художественные композиции, лавочки.

"Все пожелания, которые соберут волонтеры, будут использованы для дальнейшего проектирования. Мы сейчас ведем соучаствующее проектирование. Ожидается, что набережная будет дополнена, появятся функциональные зоны", – добавила она.

Инна Пахомова