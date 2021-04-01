Семь тюменских общественников получат поддержку в реализации своих инициатив

| Фото: департамента по спорту Тюмени | Фото: департамента по спорту Тюмени

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Финансовую поддержку получили инициативы семи тюменских общественников по итогам городского конкурса социальных проектов. Участники общественных организаций представили свои идеи по улучшения качества жизни тюменской молодежи, сообщает городской департамента по спорту.

Среди победителей проект выездных сборов с насыщенной развивающей программой для старшеклассников из многодетных и малообеспеченных детей "Лагерь социального лидерства", предложенный городской молодежной общественной организацией "ВЕГА".

Жюри оценило проект коммуникативного клуба "Колесо фортуны" "Тюменского колледжа производственных и социальных технологий", нацеленный на создание единого пространства для развития soft skills у студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Координаторы проектов получат денежные средства и приступят к реализации своих идей.