  • 15 апреля 202115.04.2021четверг
  • USD75,6826
    EUR90,5391
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семь тюменских общественников получат поддержку в реализации своих инициатив

Общество, 17:01 15 апреля 2021

департамента по спорту Тюмени | Фото: департамента по спорту Тюмени

Далее в сюжете В Тюмени волонтеры узнают у горожан, как дополнить набережную Туры

Финансовую поддержку получили инициативы семи тюменских общественников по итогам городского конкурса социальных проектов. Участники общественных организаций представили свои идеи по улучшения качества жизни тюменской молодежи, сообщает городской департамента по спорту.

Среди победителей проект выездных сборов с насыщенной развивающей программой для старшеклассников из многодетных и малообеспеченных детей "Лагерь социального лидерства", предложенный городской молодежной общественной организацией "ВЕГА".

Жюри оценило проект коммуникативного клуба "Колесо фортуны" "Тюменского колледжа производственных и социальных технологий", нацеленный на создание единого пространства для развития soft skills у студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Координаторы проектов получат денежные средства и приступят к реализации своих идей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , общественные объединения

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 15.04.2021В Тюмени 180 сотрудников управы Ленинского округа покрасят скамейки и уберут мусор
18:07 15.04.2021В Тюмени волонтеры узнают у горожан, как дополнить набережную Туры
17:56 15.04.202116 апреля - события дня
17:32 15.04.2021Жители помогли предотвратить нанесение ущерба Тобольскому кремлю