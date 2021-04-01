Грантовый проект "Ишим Победы" нашел отклик у горожан и жителей района

| Фото: Библиотеки города Ишима во ВКонтакте | Фото: Библиотеки города Ишима во ВКонтакте

205 историй собрали библиотекари в краеведческий банк "Ишим Победы". Жители откликнулись на патриотическую инициативу грантового проекта "Помню! Горжусь!" и продолжают приносить реликвии семейных архивов: фотографии и письма ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны и их родственников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник ишимской детской библиотеки Юлия Назарова.

"Многие люди бережно хранят и чтят память о своих близких, которых так или иначе коснулась Великая Отечественная война, и это достойно уважения!" - подчеркнула специалист.

К примеру, Антон Пшеничников принес фотографии и служебные характеристики своего деда-фронтовика Евгения Пшеничникова, а также аккуратно вырезанные заметки о нем из местной газеты, одна из них датируется 1967 годом.

Поделилась данными и Валентина Мазалова. Она отдала копии фото и документов своего отца Марка Каканова: красноармейской и орденской книжки, благодарностей за отличные боевые действия и писем с фронта.

Активно участвуют в создании банка данных территориальные общественные советы Ишима. Председатель ТОС "Киселевка" Татьяна Русина поделилась материалами о более 100 ветеранах войны, тружениках тыла и детях войны своего микрорайона.

Сами библиотекари создают видеоархив воспоминаний. Например, 16 апреля они идут в гости к бабушке-фронтовику Елене Щелкуновой, которой 12 мая исполнится 100 лет.

Недавно общественники записали воспоминания Анны Парфеновой, которой 92 года. Сначала ветеран отнеслась к расспросам настороженно, потом разговорилась, рассказала о нелегкой судьбе, потере братьев и дочери, как тяжело трудилась на лесоповале, а по вечерам вязала варежки для бойцов.

История имела продолжение. Однажды ей пришло письмо с фронта от голышмановского солдата, который благодарил девушку за теплые рукавицы и обещал после войны найти ее и лично сказать спасибо. Но встреча не состоялась, и женщина до сих пор гадает, вернулся ли автор письма с войны или остался там навсегда.

В последних числах апреля участники проекта начнут его презентацию в школах, чтобы привлечь внимание детей и подвигнуть их к поискам информации о героях своей семьи.

Финалом проекта станет торжественное мероприятие с приглашением ветеранов или их родственников, которым волонтеры подарят брендированные флэшки с банком данных.

Организаторы напомнили, что принести историю своей семьи можно в детскую библиотеку, задать вопросы – по телефону 8 (34551) 2-31-80.

Напомним, проект "Помню! Горжусь!" социокультурного психолого-педагогического досугового центра "Сфера" по созданию краеведческого банка данных "Ишим Победы!" выиграл в первом конкурсе президентских грантов 2021 года и получил на реализацию более 280 тыс. рублей.

| Фото: Библиотеки города Ишима во ВКонтакте | Фото: Библиотеки города Ишима во ВКонтакте

Инна Кондрашкина