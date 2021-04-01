  • 15 апреля 202115.04.2021четверг
  • USD75,6826
    EUR90,5391
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Средства гигиены и одежду для малышей принимают в "Лавке добра" в Тюмени

Общество, 13:33 15 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Детские средства гигиены и одежду для малышей принимают в "Лавке добра" в Тюмени.

Как отмечают организаторы проекта "Творить добро – просто", неравнодушные горожане могут принести мыло, шампунь, памперсы, детский крем, присыпку, специальные зубные пасты щетки. Кроме того, нужны соски, грызунки и бутылочки для кормления.

Также маленьким детям постоянно требуются пеленки, чистая сменная одежда: распашонки, ползунки, комбинезоны, чепчики, носочки. Необходима и верхняя одежда и обувь для прогулок.

"Важно, чтобы вещи были новыми, либо бывшими в употреблении, но чистыми, опрятными и в хорошем состоянии. Упаковка средств гигиены должна быть целой, а сроки годности – актуальными. Мы позаботимся о том, чтобы все вещи были переданы семьям с маленькими детьми, которые обращаются к нам за помощью", - рассказал куратор проекта Евгений Шавлак.

Вещи принимают круглосуточно на посту охраны по адресу: ул. Амурская, 150.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , дети , лавка добра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 15.04.2021Жителей Тюменской области просят не записываться на вакцинацию в нескольких поликлиниках
15:12 15.04.2021Еще 2 тысячи 400 доз "Спутника V" поступило в поликлиники Тюменской области
14:50 15.04.2021"Патриотический квартирник" развернется в сквере Комсомольский в Тюмени
14:43 15.04.2021Еще 71 житель Тюменской области выздоровел после COVID-19