Средства гигиены и одежду для малышей принимают в "Лавке добра" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Детские средства гигиены и одежду для малышей принимают в "Лавке добра" в Тюмени.

Как отмечают организаторы проекта "Творить добро – просто", неравнодушные горожане могут принести мыло, шампунь, памперсы, детский крем, присыпку, специальные зубные пасты щетки. Кроме того, нужны соски, грызунки и бутылочки для кормления.

Также маленьким детям постоянно требуются пеленки, чистая сменная одежда: распашонки, ползунки, комбинезоны, чепчики, носочки. Необходима и верхняя одежда и обувь для прогулок.

"Важно, чтобы вещи были новыми, либо бывшими в употреблении, но чистыми, опрятными и в хорошем состоянии. Упаковка средств гигиены должна быть целой, а сроки годности – актуальными. Мы позаботимся о том, чтобы все вещи были переданы семьям с маленькими детьми, которые обращаются к нам за помощью", - рассказал куратор проекта Евгений Шавлак.

Вещи принимают круглосуточно на посту охраны по адресу: ул. Амурская, 150.

Любовь Голышева