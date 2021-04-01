Волонтеры ТюмГУ побывали в приюте "Мурка и Васька"

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Приют "Мурка и Васька" посетили волонтеры студенческого волонтерского отряда "Феникс". Как сообщают в Лиге добровольцев ТюмГУ, активисты не только поиграли с кошками, познакомились с устройством приюта и его руководителем Татьяной Лобовой, но и поддержали животных медицинскими принадлежностями и необходимыми лекарствами.

Ребята остались довольны визитом, они рассказали, что кошки – чудесные животные, которые дарят радость, несут уют и тепло в наши дома. Жизнь с питомцем воспитывает в людях ответственность, учит проявлять милосердие и доброту.

Одна из участниц отряда, Софья Авдеева, поделилась впечатлениями. "Мне было интересно познакомиться с хозяйкой приюта, которая оказалась очень приятным человеком. И котики были очень милыми и игривыми. Обязательно съезжу к ним еще раз!", - рассказала она.

Дарья Казакова