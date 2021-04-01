Будущие призывники побывали на сборном пункте тюменского военкомата и узнали, как подготовиться к службе в армии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для будущих призывников устроили экскурсию в военкомат. О том, как прошел День открытых дверей в тюменском военкомате, рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель центра "Достойный выбор" Максим Шереметьев.

Он отметил, что на территории сборного пункта Военного комиссариата Тюменской области были развернуты выставки от регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", ТВВИКУ, регионального ДОСААФ, Росгвардии, военно-патриотического клуба "Барс", где готовят водолазов, "Достойного выбора" и пункт военной службы по контракту. Здесь студентам городских колледжей рассказали о возможностях подготовки к армии, поступления на контрактную службу, поступления в военно-учебные заведения и силовые структуры, которые базируются на территории Тюменской области.

Представители "Достойного выбора" презентовали профориентационный проект "Армия будущего", который реализуется на территории Ишима и Ишимского района при поддержке Фонда президентских грантов и совместно с территориальным отделением ДОСААФ России. Более 150 человек из посетивших День открытых дверей поучаствовали в отборочных турнирах на радиоуправляемых танках. Ребятам показали, как в сборном пункте живут призывники во время призыва, где питаются, какое обмундирование получают, рассказали обо всех процедурах и накормили солдатской кашей, сваренной на полевой кухне. На Дне открытых дверей присутствовал военком области Алексей Куличков, руководитель ДОСААФ региона Жаксылык Шайкенов, руководитель детско-юношеского центра "Град" Эдвард Гиносян, замглавы администрации Тюмени Петр Вагин, который высоко оценил мероприятие и отметил, что нужно проводить больше таких активностей.

Максим Шереметьев уверен, что это направление нужно развивать. "Такие мероприятия дают призывникам возможность посмотреть на военкомат изнутри, задуматься, что к армии надо готовиться, познакомиться с организациями, которые работают в этом поле. Что еще важно - благодаря этому родители увидят, как там все устроено, и будут меньше волноваться за сыновей. Это впервые за много лет, когда двери сборного пункта открылись для всех желающих, по крайней мере с 2009 года, как я начал работать в системе, я не помню такого", - признался общественник.

Он сообщил, что в ближайшем будущем будет встречаться с представителями военкомата и ДОСААФ, чтобы обсудить дальнейшее развитие совместных профориентационных проектов. "Армия сейчас хочет видеть подготовленных призывников, и мы понимаем, что это не только ускоряет адаптацию призывника, но и бережет нервы его родителей, которые понимают, что с их ребенком все будет хорошо, если он будет служить подготовленным", - подчеркнул Шереметьев.

Дарья Казакова