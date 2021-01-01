Проект Ишимского ДОСААФ по подготовке операторов беспилотных дронов получил федеральную поддержку

| Фото: Профориентационный проект "Стальная гвардия" | Фото: Профориентационный проект "Стальная гвардия"

Провести турниры на радиоуправляемых танках, а лучших пилотов обучить по специально разработанной программе "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом" намерены в Ишимском ДОСААФ.

Инициатива, которую в начале августа презентовали председателю ДОСААФ России, генерал-полковнику Александру Колмакову, победила в первом конкурсе фонда президентских грантов 2021 года. Более 870 тыс. рублей пойдет на реализацию профориентационного проекта "Армия будущего". Реализация пойдет в Ишиме совместно с Центром патриотического воспитания "Достойный выбор" и затронет допризывную молодежь.

Учебный центр ДОСААФ имеет лицензию на обучение, поэтому специально для этого проекта будет разработан и утвержден учебный курс, в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее", утвержденным приказом Минтруда России. По окончании курса ребятам, успешно прошедшим программу профессионального обучения и сдавшим экзамен, присваивается квалификация и выдается свидетельство должности служащего "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом".

Авторы проекта отмечают, что в России в последние годы началось активное перевооружение армии и интерес к военной робототехнике возник с новой силой. Так, на государственном уровне принята концепция, по которой до 2025 года на вооружении российской армии должно стоять около 30% военных роботов, а это формирует спрос на специалистов с профессиональными навыками дистанционного управления.

На данный момент одной из наиболее актуальных форм профориентации является проведение турниров с приобретением навыков дистанционного управления беспилотными аппаратами, с последующим занятием в технической секции или клубе, что было доказано результатами профориентационного проекта "Стальная гвардия", реализованного Центром патриотического воспитания "Достойный выбор" на территории четырех регионов УРФО.

В будущем Ишимскую автошколу ДОСААФ намерены сделать центром патриотического воспитания и точкой притяжения для ребят из ближайших муниципальных районов.

Дарья Казакова